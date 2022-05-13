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Суд в Нижнем Новгороде отправил в СИЗО главу "Церкви летающего макаронного монстра" Иосилевича

фото ЗакС политика Суд в Нижнем Новгороде отправил в СИЗО главу "Церкви летающего макаронного монстра" Иосилевича

Суд в Нижнем Новгороде арестовал на три месяца местного предпринимателя и основателя "Церкви летающего макаронного монстра" Михаила Иосилевича, сообщил 13 мая портал NN.RU. Перед этим его сняли с рейса в Израиль, вылетавшего из аэропорта Домодедово в Москве.

Как уточнил адвокат Алексей Матасов, в момент задержания Иосилевич находился под подпиской о невыезде. Информацию о попытке покинуть страну суд приобщил к делу нижегородца.

Ранее предприниматель уже содержался в СИЗО. Под арестом он находился с января по август 2021 года.

Иосилевич проходит обвиняемым по делу об участии в деятельности организации, признанной в России нежелательной (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). Уголовное дело было заведено в октябре 2020 года после того, как предприниматель предоставил помещение движению "Голос"*. По версии следствия, это подтверждает факт сотрудничества Иосилевича с "Открытой Россией"**.

*Движение "Голос" внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними

Фото: "Дело Иосилевича" / Telegram


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