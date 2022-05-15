В Петербурге актер Дюжев заставил зрителей встать, чтобы славить Россию

На петербургском концерте под названием "Za мир! Za Россию! Za президента" (орфография сохранена) актер Дмитрий Дюжев поинтересовался у аудитории, кто "воспитан патриотически". После этого он настоял на том, чтобы его крик "Слава России" был встречен поднятием с кресел. Вместе с Россией ведущий славил соотечественников. Трансляцию мероприятия провел телеканал "Санкт-Петербург".

"Сидя на своих местах... Я боюсь, что враг слишком быстро справится с нами. Только стоя, уверенно на двух ногах, с поднятой головой можно славить свою родину. Я не разглядел, ни один из вас не встал, когда речь идет о родине, о предках, об основании Российской Федерации", - такими словами предварил он массовое вставание.

Добившись своего, актер поблагодарил собравшихся и еще раз громко повторил "Слава России".

Напомним, что РФ ведет свою военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, называя среди ее целей защиту русскоязычного населения. В последний раз о боевых потерях официально сообщали 25 марта.