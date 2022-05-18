Житель Сыктывкара получил год условно за "экстремистские" комментарии о силовиках и "Единой России"

Суд в Сыктывкаре назначил местному жителю Сергею Башорину наказание в виде года лишения свободы условно и запретил ему в течение этого же года администрировать интернет-ресурсы в рамках дела о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), делятся "Сетевые свободы" в своём Telegram-канале.

Башорин стал фигурантом уголовного дела в мае прошлого года. Как полагали следователи, мужчина оставлял на просторах "ВКонтакте" - часто нецензурные - комментарии, которые якобы содержали призывы к насилию в отношении силовиков и представителей "Единой России".

Свою вину в инкриминируемом правонарушении Башорин отрицал. "Я признаю только то, что грубые высказывания выкладывал я, но никакого умысла, а тем более призыва, с моей стороны не было", — заявлял он ранее "ОВД-Инфо"*.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов