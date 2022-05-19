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Новости 10:29

На Шевчука составили протокол после речи на концерте в Уфе

фото ЗакС политика На Шевчука составили протокол после речи на концерте в Уфе

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук порассуждал о смысле понятия "Родина" во время концерта, сообщила 18 мая "Медуза"*. Как пишет издание, предположительно речь музыканта прозвучала в среду в ходе выступления в Уфе.

"Родина, друзья, это не ж*** президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина", — заявил слушателям Шевчук. В ответ из зала раздались аплодисменты.

Как сообщил в Instagram** продюсер Радмир Усаев, после концерта на музыканта был составлен протокол. По его словам, силовики пришли за кулисы, изолировали солиста ДДТ от группы и "в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и [о] высказываниях Шевчука". В конце беседы лидер группы подписал протокол, утверждает Усаев. По какой статье была составлена бумага, продюсер не уточнил.

Ранее сообщалось о том, что музыканты ДДТ отказались выступать в Тюмени из-за большой буквы Z в концертном зале.

*Минюст внес издание "Медуза" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

**Instagram** и Facebook*** запрещены в России наравне с владеющей ими компанией Meta****, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России

Фото: скриншот ролика с выступлением Юрия Шевчука

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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