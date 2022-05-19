ФСИН не пропускает часть писем к отцу Ивана Жданова в колонию

Осужденный отец экс-директора ФБК* Ивана Жданова Юрий Жданов не получает некоторых писем, которые пытаются отправить в колонию неравнодушные к его судьбе. Об этом пишет сетевое издание Sota, сообщающее уже как минимум о втором случае прямой цензуры в ИК-14 Архангельской области. Бывшего чиновника оба раза расспрашивали об условиях содержания, а также о его отношении к военной спецоперации на Украине.

"При этом Жданову не передают даже пустые листы, которые мы прилагали к письму для ответа", - отмечают в редакции Sota.

Напомним, что 68-летнего Юрия Жданова преследуют из-за того, что он, по версии следствия. в бытность свою чиновником в НАО выделил социальное жилье не нуждавшейся в нем женщине. Его сын Иван Жданов, находящийся в эмиграции, считает дело сфабрикованным и относится к нему как к инструменту давления на себя лично. Дело Юрия Жданова примечательно тем, что суд заменил условный срок на три года лишения свободы вскоре после вынесения приговора.