ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:54

ФСИН не пропускает часть писем к отцу Ивана Жданова в колонию

фото ЗакС политика ФСИН не пропускает часть писем к отцу Ивана Жданова в колонию

Осужденный отец экс-директора ФБК* Ивана Жданова Юрий Жданов не получает некоторых писем, которые пытаются отправить в колонию неравнодушные к его судьбе. Об этом пишет сетевое издание Sota, сообщающее уже как минимум о втором случае прямой цензуры в ИК-14 Архангельской области. Бывшего чиновника оба раза расспрашивали об условиях содержания, а также о его отношении к военной спецоперации на Украине.

"При этом Жданову не передают даже пустые листы, которые мы прилагали к письму для ответа", - отмечают в редакции Sota.

Напомним, что 68-летнего Юрия Жданова преследуют из-за того, что он, по версии следствия. в бытность свою чиновником в НАО выделил социальное жилье не нуждавшейся в нем женщине. Его сын Иван Жданов, находящийся в эмиграции, считает дело сфабрикованным и относится к нему как к инструменту давления на себя лично. Дело Юрия Жданова примечательно тем, что суд заменил условный срок на три года лишения свободы вскоре после вынесения приговора.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама