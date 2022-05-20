ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:08

Франчайзи McDonald's в России не смогут работать под старым брендом

фото ЗакС политика Франчайзи McDonald's в России не смогут работать под старым брендом

Франчайзи McDonald's смогут работать в России под новым брендом, пишет 20 мая ТАСС со ссылкой на гендиректора компании в РФ Олега Пароева. Последний также заявил о возможности возвращения американской сети на российский рынок в будущем.

"Будет новый бренд, и мы предложим нашим текущим франчайзи подключиться к новой системе на новых коммерческих условиях, на которые они могут согласиться или отказаться", — сообщил Пароев.

По словам топ-менеджера, сменить названия должны будут не только отдельно стоящие рестораны McDonald's, но также точки общепита на фудкортах, "МакКафе", "МакКиоск" и другие. При этом менять названия собственных компаний владельцам франшизы не придется — речь идет сугубо о бренде, под которым предприниматели работают.

Как уточнил Пароев, новое название для бизнеса McDonald's в России появится уже в ближайшее время. Также он допустил возможность возобновления работы компании в России в будущем. "В интересах всех, чтобы McDonald's когда-нибудь вернулся в Россию, и в сообщении нашего CEO [генерального директора McDonald's] Криса Кемпчински были слова о "возможности новой встречи"", — отметил Пароев.

Ранее стало известно о продаже российской сети McDonald's бизнесмену Александру Говору. О приостановке работы в России компания объявила в начале марта, мотивировав это решение продолжающейся спецоперацией на Украине.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама