Франчайзи McDonald's в России не смогут работать под старым брендом

Франчайзи McDonald's смогут работать в России под новым брендом, пишет 20 мая ТАСС со ссылкой на гендиректора компании в РФ Олега Пароева. Последний также заявил о возможности возвращения американской сети на российский рынок в будущем.

"Будет новый бренд, и мы предложим нашим текущим франчайзи подключиться к новой системе на новых коммерческих условиях, на которые они могут согласиться или отказаться", — сообщил Пароев.

По словам топ-менеджера, сменить названия должны будут не только отдельно стоящие рестораны McDonald's, но также точки общепита на фудкортах, "МакКафе", "МакКиоск" и другие. При этом менять названия собственных компаний владельцам франшизы не придется — речь идет сугубо о бренде, под которым предприниматели работают.

Как уточнил Пароев, новое название для бизнеса McDonald's в России появится уже в ближайшее время. Также он допустил возможность возобновления работы компании в России в будущем. "В интересах всех, чтобы McDonald's когда-нибудь вернулся в Россию, и в сообщении нашего CEO [генерального директора McDonald's] Криса Кемпчински были слова о "возможности новой встречи"", — отметил Пароев.

Ранее стало известно о продаже российской сети McDonald's бизнесмену Александру Говору. О приостановке работы в России компания объявила в начале марта, мотивировав это решение продолжающейся спецоперацией на Украине.