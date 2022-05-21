Автопробег НОД в Петербурге прошел под слоганом о "чистках национал-предателей"

В центре Петербурга 21 мая был замечен автопробег колонны, организованной "Национал-освободительным движением" (НОД), главным идеологом которой является депутат Государственной думы Евгений Федоров. Сетевое издание Sota обратило внимание на атрибутику, которую использовали участники: в районе площади Восстания надпись "НОД" на черно-коричневом флаге читалась как "ДОН". Кроме того, на корпусе одного из автомобилей провозглашались "чистки пятой колонны" и "чистки национал-предателей". Там же было написано "все для фронта" и "все для победы".

Напомним, что военная спецоперация РФ на Украине длится с 24 февраля, ее целями официальные лица называют "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны и помощь ее русскоязычному населению.

фото: SOTA