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Новости 15:45

Автопробег НОД в Петербурге прошел под слоганом о "чистках национал-предателей"

фото ЗакС политика Автопробег НОД в Петербурге прошел под слоганом о "чистках национал-предателей"

В центре Петербурга 21 мая был замечен автопробег колонны, организованной "Национал-освободительным движением" (НОД), главным идеологом которой является депутат Государственной думы Евгений Федоров. Сетевое издание Sota обратило внимание на атрибутику, которую использовали участники: в районе площади Восстания надпись "НОД" на черно-коричневом флаге читалась как "ДОН". Кроме того, на корпусе одного из автомобилей провозглашались "чистки пятой колонны" и "чистки национал-предателей". Там же было написано "все для фронта" и "все для победы".

Напомним, что военная спецоперация РФ на Украине длится с 24 февраля, ее целями официальные лица называют "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны и помощь ее русскоязычному населению.

фото: SOTA


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