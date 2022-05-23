Соколов поехал дальше

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Вице-губернатор Петербурга по транспорту Максим Соколов покинул свой пост, сообщили он сам ТАСС. Об уходе уже экс-чиновника с должности СМИ писали еще 20 мая. Соколов сообщил, что возглавит "АвтоВАЗ" уже с 23 мая. Чем запомнился бывший вице-губернатор - в материале ЗАКС.Ру.

Из Петербурга в Москву и обратно

Соколов - уроженец Ленинграда, и именно в этом городе он и начинал свой трудовой путь преподавателем истории экономических учений и макроэкономики в Санкт-Петербургском государственном университете в 90-е годы. Затем Соколов несколько лет работал в коммерческих компаниях, пока не пересел в кресло чиновника.

В 2004 году он стал председателем комитета по инвестициям и стратегическим проектам. Пока Соколов был главой ведомства, Контрольно-счетная палата Петербурга после проверки заявила, что комитет неправомерно использовал бюджетные деньги. Это, правда, не помешало чиновнику продвигаться дальше - в том же 2009 году его сделали председателем комитета экономического развития промышленной политики и торговли города. Стоит отметить, к заслугам Соколова приписывают действительно хорошую работу по привлечению инвесторов. Например, пока он руководил петербургскими комитетами, свои заводы в Северной столице открыли Toyota, Nissan и другие автомобильные компании.

В декабре 2009 года Соколова назначили главой департамента промышленности и инфраструктуры правительства России, а менее чем через три года - министром транспорта России. Ушел экс-министр с этой должности в 2018 году, оставив страну с новым мостом через пролив Босфор Восточный, практически готовой скоростной трассой между двумя столицами М-11 и другими достижениями в сфере транспорта. Правда, звучала в адрес Соколова и критика. В частности, из-за плохого состояния авиаотрасли. По данным "Коммерсанта", именно это стало причиной того, что в новый состав правительства Соколова в 2018 году не взяли.

Экс-министр снова ушел в коммерческий сектор - строительную компанию "Группа ЛСР". Пробыл он там недолго - чуть больше года. В декабре 2019 года губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Соколова вице-губернатором, который отвечает за вопросы транспорта, инвестиций и туризма.

Одобрить кандидатуру нового чиновника должны были депутаты Законодательного собрания города. В тот день парламентарии задали Соколову вопросы о будущем метростроительства, Восточного скоростного диаметра, транспортной реформы и о другом. Претендент в вице-губернаторы тогда обещал подумать над изменением трассировки ВСД, чтобы дорога была подальше от жилых домов. Также он заявил, что верит в преображение "Метростроя", отвечая на вопрос о необходимости конкуренции в сфере создания подземки. Позже компанию признали банкротом, а вместо нее правительство Петербурга вместе с банком "ВТБ" создало свою организацию для строительства метро.

Соколов два года подряд оставался самым богатым чиновником среди членов правительства Петербурга. Правда при переходе из бизнеса во власть его доход сократился в 14 раз, судя по декларациям. В 2019 году доход Соколова составил 247,9 млн рублей, а в 2020 году - 17,8 млн рублей. Доходы его супруги тоже сократились с 55,7 млн рублей до 39,2 млн рублей.

В последней декларации Соколова указан один его несовершеннолетний ребенок, в пользовании у которого койко-место в Швейцарии. По информации "Хроник", младший сын бывшего чиновника учится в престижной школе The American School In Switzerland. Там же обучение проходили и два старших сына Соколова, утверждает издание. Сейчас они живут в США, но их компании зарегистрированы в России и получают деньги из бюджета, в том числе, выигрывая госконтракты, уверяют "Хроники".

Дорога в Поволжье

Работа Соколова пришлась на сложный период: коронавирус и ужесточение санкций, отметил политолог Дмитрий Солонников. По его мнению, ситуация со строительством метро при бывшем вице-губернаторе неоднозначная. С одной стороны, в последние годы создание петербургской подземки идет не очень активно, отметил Солонников. С другой стороны, Соколов справился с ситуацией по выплате зарплат сотрудникам обанкротившегося "Метростроя", считает политолог:

- Самый сложный период, когда выплачивали людям зарплаты. <...> Соколов принимал в этом участие, и, в конце концов, сложнейшие вопросы были разрешены - люди зарплаты получили, процесс восстановления строительства в городе запущен.

Помимо застоя в строительстве метро, буксовала несколько лет и транспортная реформа в Петербурге. Причиной торможения власти Петербурга называли коронавирус. Запуск реформы отложили сначала на осень 2021 года, а затем и на весну 2022 года. В апреле началась реализация первого этапа транспортной реформы. Многие петербуржцы остались недовольны изменениями. В частности, не понравился горожанам отказ от наличной оплаты проезда и переход на карточки, которые можно купить в строго определенных местах.

Следующие два этапа реализации транспортной реформы пройдут уже без Соколова. Сам он ранее предположил, что с ними могут возникнуть трудности из-за недостатка финансирования.

Политолог Александр Конфисахор считает, что уход Соколова из правительства Петербурга - не очень большая потеря. Особых скандалов и достижений в его работе политолог не заметил.

- Ни шатко, ни валко. <...> Хотя были ожидания, что он много чего мог сделать. Но, к сожалению, ничего из того, что от него ожидалось, не видно, хотя огромный аванс доверия ему был выписан, - сказал Конфисахор.

Одним из таких "авансов" были слухи о том, что Соколов может стать новым губернатором Петербурга. Этого не случилось из-за того, что Беглов оказался все же ближе федеральному руководству, считает Конфисахор.

Политолог Солонников назвал "досужими разговорами" информацию о возможном продвижении Соколова в кресло губернатора. Он считает, что сам экс-чиновник не собирался в главы Петербурга и что его фигуру в этом кресле серьезно не рассматривали:

- Каждые три месяца у нас вдруг поднимаются слухи, что должен уйти губернатор, придумываются новые поводы. Каждый раз на место действующего губернатора называются разные фамилии. Понятно, что, если Соколов был федеральным министром, то это заметная фигура в системе управления.

Соколов рассказал ТАССу, что станет новым президентом "АвтоВАЗа" с 23 мая. Еще 17 мая депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что чиновника "с высокой вероятностью" назначат новым руководителем "АвтоВАЗа". Эту же информацию со ссылкой на источники 20 мая опубликовал ТАСС.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Тольятти Николай Ренц в разговоре с "Интерфаксом" приветствовали новое назначение. Азаров выразил надежду, что с новым руководством автозавод добьется "наилучших результатов уже в ближайшем будущем".

Сам завод на момент публикации 23 мая пока не объявил о новом назначении. Последнее изменение в составе руководства, о котором сообщили на "АвтоВАЗе", это смена исполнительного вице-президента по инжинирингу - кресло занял Евгений Шмелев, работавший проректором по развитию Московского государственного технологического университета "Станкин". Перестановки на "АтоВАЗе" происходят из-за национализации предприятия. После начала "специальной военной операции" России на Украине концерн Renault решил выйти из руководства заводом и продал свою контрольную долю акций России в лице Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП "НАМИ".

Новому руководству предстоит разработать антикризисную программу развития. Пока "АвтоВАЗ" простаивает - из-за санкций, наложенных на страну после начала "спецоперации", в Россию не поставляются необходимые комплектующие. Официально простой завода продлен до 27 мая.

София Саттарова