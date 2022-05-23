Мосгорсуд оставил главу профсоюза "Курьер" в СИЗО

Мосгорсуд оставил без изменений решение о заключении председателя профсоюза "Курьер" Кирилла Украинцева в СИЗО, информирует SOTA.

Под арест он попал 27 апреля.

Ранее против активиста возбудили уголовное дело по статье 212.1 УК о многократном привлечении к ответственности за нарушения на митингах.

В материалах разбирательства говорится о публикациях в социальных сетях, в которых Украинцев призывал свою аудиторию выходить на протесты. Судя по странице профсоюзного лидера во "ВКонтакте", он придерживается марксистско-ленинских взглядов.