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Новости 11:44

Мосгорсуд оставил главу профсоюза "Курьер" в СИЗО

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил главу профсоюза "Курьер" в СИЗО

Мосгорсуд оставил без изменений решение о заключении председателя профсоюза "Курьер" Кирилла Украинцева в СИЗО, информирует SOTA.

Под арест он попал 27 апреля.

Ранее против активиста возбудили уголовное дело по статье 212.1 УК о многократном привлечении к ответственности за нарушения на митингах.

В материалах разбирательства говорится о публикациях в социальных сетях, в которых Украинцев призывал свою аудиторию выходить на протесты. Судя по странице профсоюзного лидера во "ВКонтакте", он придерживается марксистско-ленинских взглядов.


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