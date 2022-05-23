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Силовики пришли к жене осуждённого экс-главы штаба Навального* в Архангельске

фото ЗакС политика Силовики пришли к жене осуждённого экс-главы штаба Навального* в Архангельске

Сотрудники полиции пришли к супруге бывшего главы штаба Навального* в Архангельске Андрея Боровикова, который отбывает срок за опубликованный в соцсетях клип Rammstein, Дарье, делится SOTA.

Визит силовиков связан с тем, что она проходит свидетелем по уголовному делу, возбуждённому против ФБК*.

На данный момент связи с Дарьей Боровиковой нет. Известно лишь, что правоохранители застали её дома в посёлке Октябрьский под Архангельском.

Семья воспитывает сына, которому на данный момент нет и года.

Напомним, что в конце марта в рамках дела ФБК* прошли обыски у архангельских активистов и журналистов. В деле есть двое обвиняемых – Ольга Школина и Елизавета Бычкова.

1 февраля 2022 года кассационный суд отменил приговор Боровикову, отправив дело на новое рассмотрение. 7 апреля после нового заседания приговор был оставлен в силе.

Боровиков получил реальный срок из-за клипа Rammstein "Pussy", изобилующего интимными подробностями, который он выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" несколько лет назад: его признали распространителем порнографии.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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