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Новости 19:38

Суд признал законной блокировку телеканала "Дождь"*

фото ЗакС политика Суд признал законной блокировку телеканала "Дождь"*

Тверской суд Москвы отказал телеканалу "Дождь"* в рассмотрении иска против Генпрокуратуры, сообщило 23 мая РИА "Новости". СМИ пыталось оспорить блокировку доступа к каналу.

"Исковые требования оставить без удовлетворения", — цитирует информагентство решение судьи Станислава Утешева.

Как уточнил "Интерфакс", в суде истец ссылался на полученное от Роскомнадзора уведомление "об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена информация, распространяемая с нарушением закона, на основании требования Генпрокуратуры". Телеканал посчитал требование невыполнимым, поскольку его исполнение потребовало бы полностью удалить материалы СМИ.

Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт "Дождя"* 1 марта, объясняя это "целенаправленным и систематическим" размещением на ресурсе "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих" на Украине. Спустя два дня телеканал объявил о прекращении своей работы. В середине апреля представители "Дождя"* подали иск к надзорному ведомству, намереваясь оспорить блокировку сайта СМИ.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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