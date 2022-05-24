Навальный вспомнил о смерти судьи по делу "Ив Роше" и призвал ее коллег к осторожности

Оппозиционер Алексей Навальный, чью апелляцию на девятилетний срок по делу о мошенничестве 24 мая рассматривает Мосгорсуд, напомнил в ходе слушания о судье Наталье Репниковой, заменившей ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Трансляцию заседания ведет "Медиазона"*. По признанию политика, ранее Репникова "передала через знакомых адвокатов", что сожалеет о принятом в феврале 2021 года решении.

"А через некоторое время Наталья Репникова умерла", - произнес Навальный, добавив, что "формально" смерть произошла от коронавирусной инфекции.

В связи с этим оппозиционер призвал судей по его делам, если они тоже сожалеют о выносимых решениях, "делать это осторожно".

Напомним, что в марте Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима уже по новому делу: его признали виновным в мошенничестве с пожертвованиями сторонников и оскорблении судьи. Кроме того, в 2022 году политика внесли в реестр экстремистов и террористов.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента