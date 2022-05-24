На Шестуна завели еще одно дело: теперь - о дискредитации армии

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, отбывающий пятнадцатилетний срок по делу о мошенничестве, стал фигурантом еще одного дела. Его высказывания об Украине и военной спецоперации на Украине, совершенные в мае в коридорах суда, привели к возбуждению административного дела по статье о дискредитации Вооруженных сил. Об этом сетевому изданию Sota сообщила жена политика Юлия Шестун.

Напомним, что свой первый срок Шестун получил в декабре 2020 года по делу о многомиллионном мошенничестве с земельными участками в бытность его чиновником. Свое преследование он считает политическим заказом и местью подмосковных силовиков и чиновников за его нелояльность. В местах заключения Шестун, проведший под следствием два с половиной года, неоднократно держал длительные голодовки.

Майское заседание, в день которого Шестун совершил "украинские" высказывания, проводилось по еще одному делу против экс-чиновника, а именно по делу об оскорблении судьи.