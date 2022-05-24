На главреда "Медиазоны"* Смирнова** составили "иноагентский" административный протокол

Главный редактор издания "Медиазона"* Сергей Смирнов** сообщил в своем Telegram-канале о том, что в России на него возбудили административное дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента.

"За твиттер нет никаких протоколов! Ну будет штраф 10 тысяч", - отметил журналист, сделав вывод, что в России эффективно работает блокировка Twitter.

Как уточняет в своем Telegram-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, Роскомнадзор составил протокол по части 1 статьи 19.34.1 КоАП из-за семи постов в социальных сетях.

Отметим, что после отъезда в Прибалтику, состоявшегося в середине весны, Смирнов* сознательно перестал маркировать свой контент и контент своего издания пометками о статусе иноагента.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Сергея Смирнова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента