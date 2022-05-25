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Новости 12:47

В Москве закрыли уголовное дело о танцах у мечети

фото ЗакС политика В Москве закрыли уголовное дело о танцах у мечети

Суд в Москве прекратил производство по делу об оскорблении чувств верующих, возбужденное в январе после фотосессии в нижнем белье, которую ее героиня провела на фоне здания столичной Соборной мечети. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Потерпевшие согласились простить фигурантов дела, признавших, что совершили глупость и не хотели никого оскорбить, тогда как прокуратура настаивала на наказании. Кроме самой модели, в деле фигурировали еще шесть человек.

Отметим, что похожее дело в Петербурге, которое расследовали одновременно с московским, привело к наказанию в виде обязательных работ для девушки, сфотографировавшейся в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора.


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