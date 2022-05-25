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Новости 17:18

В Петербурге семеро силовиков задержали активиста с плакатом про Путина

фото ЗакС политика В Петербурге семеро силовиков задержали активиста с плакатом про Путина

В пешеходной зоне у Гостиного двора полицейские задержали молодого человека, который встал в пикет с плакатом, содержащим нелицеприятное высказывание о президенте Владимире Путине, а также пожелание его отставки. Сетевое издание Sota указывает, что в задержании принимали участие сразу семеро людей в форме.

Мысль, изложенная на плакате, отсылала также к военной спецоперации на Украине, которая ведется с 24 февраля.

По всей видимости, активиста ждет штраф по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация армии), по которой к концу прошлой недели в России насчитали более двух тысяч заведенных дел.


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