Вячеслава Мальцева заочно оштрафовали по статье о дискредитации армии

Лидера движения "Артподготовка"* Вячеслава Мальцева, эмигрировавшего еще в 2017 году из-за уголовного преследования, суд в Саратове оштрафовал на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), передает "Интерфакс".

Как указывает сетевое издание Sota, политику вменили распространение в соцсетях информации о пацифистских акциях, организованных несистемными оппозиционерами, а также публикацию видеоролика пацифистского же содержания.

Мальцев, внесенный в список экстремистов и террористов, известен тем, что в ноябре 2017 года готовил не состоявшуюся в итоге "революцию". Сам он в ней участия не принял, заранее покинув Россию. Десятки его сторонников по всей стране с осени 2017-го стали фигурантами уголовных дел.

*Организация признана экстремистской и террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ