В петербургском отделе полиции задержали активиста, пришедшего жаловаться на нападение

Петербуржцец Артур Каминский, чей одиночный пикет 26 мая был грубо сорван в центре города, решил пожаловаться на напавшего на него прохожего в полицию, передает сетевое издание Sota. Однако в 78-м отделе, куда Каминский явился лично, его задержали, сочтя, что его публичное выступление нарушило городское законодательство.

Активисту вменили нарушение "антиковидного" постановления Смольного № 121, за что ему грозит наказание до четырех тысяч рублей (статья 8.6.1 городского КоАП).

Примечательно, что базовый пункт постановления № 121, а именно обязательное ношение масок в публичных местах, в Петербурге утром 26 мая был официально отменен. В связи с этим депутат ЗакСа Борис Вишневский попросил у губернатора Александра Беглова отменить и запрет на проведение любых публичных мероприятий, включая одиночные пикеты.