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Новости 16:39

Михаилу Иосилевичу присудили более года колонии-поселения по делу о "нежелательной" организации

фото ЗакС политика Михаилу Иосилевичу присудили более года колонии-поселения по делу о "нежелательной" организации

Руководителю "Церкви летающего макаронного монстра", нижегородскому предпринимателю Михаилу Иосилевичу присудили 1 год и 8 месяцев колонии-поселения в рамках уголовного дела о сотрудничестве с "нежелательной" организацией в лице "Открытой России"*, делится SOTA. 

Учитывая время, которое он провёл в СИЗО, в колонии Иосилевичу предстоит пробыть порядка 3 месяцев.

Отметим, что наказание в виде реального срока стало первым по делам о сотрудничестве с "нежелательными организациями".

Иосилевичу инкриминировали статью об участии в деятельности организации, признанной в России нежелательной (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). Уголовное дело возбудили в октябре 2020 года после того, как предприниматель предоставил имеющееся у него помещение движению "Голос"**. По версии следствия, это подтверждает факт сотрудничества Иосилевича с "Открытой Россией"*.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними

**Движение "Голос" внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Фото: "Дело Иосилевича" / Telegram


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