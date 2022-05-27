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Новости 27 мая, 18:59

Опасный для детей контент классифицировали

фото ЗакС политика Опасный для детей контент классифицировали

АНО "Диалог" представила в Общественной палате список категорий "токсичного" для детей контента, сообщила 27 мая "Новая газета. Европа". Перечень был подготовлен на основе опроса 1 300 респондентов, уточнило издание.

Категории контента были ранжированы в соответствии с набранными у опрошенных россиян баллами. Наивысший балл (9,4) набрала "зоопорнография". По 9,2 балла получили "ориентация на причинение вреда жизни и здоровью", "киберунижение" и онлайн-курсы для несовершеннолетних по обучению заработку на треш-стримах.

Еще четыре категории набрали по 9,1 балла. Это "контент, связанный с насилием", "идеология сексуальной эксплуатации несовершеннолетних", связанная с причинением вреда оккультная пропаганда и "контент, формально соответствующий признакам экстремизма, но не признанный таковым официально на текущий момент".

Прочие категории привлекли меньше внимания респондентов. Список замыкают ресурсы для сбора информации и новостей категории "скандалы-интриги", "подслушано" и их аналоги (5,8 балла).

Автор инициативы о создании реестра токсичного контента Игорь Ашманов предложил разбить каждую категорию по уровням опасности и при помощи волонтеров добиться того, чтобы ресурсы признали такой контент неприемлемым.

В конце апреля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Новой газеты. Европа".


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