В Москве военному нацарапали на машине "Z" и прокололи колёса из-за наклеек в поддержку "спецоперации"

В Москве неизвестные испортили автомобиль, принадлежащий военному, нацарапав на нём латинскую литеру Z, делится Telegram-канал "Осторожно, новости".

Мужчина припарковал свою машину у дома. На стёклах авто малярным скотчем нарисованы "Z": эта буква латинского алфавита считается символом поддержки "спецоперации".

"Я наклеил "Z" самостоятельно в знак поддержки ВС РФ в спецоперации в Украине", - поделился в разговоре с журналистами владелец авто.

После того, как военный, сделав свои дела, вернулся к машине, он увидел, что на ней нацарапаны, вероятно, гвоздём латинские Z и проколоты колёса.

Мужчина подал заявление в правоохранительные органы.