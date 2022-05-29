У здания МИД две активистки провели перформанс "Нам не отмыться от крови"

На подступах к зданию Министерства иностранных дел в Москве две молодых женщины устроили акцию. Как пишет сетевое издание Sota, Наталья Перова и Людмила Анненкова назвали ее "Нам не отмыться от крови": на них были белые платья, запачканные кроваво-красной краской. Telegram-канал Avtozak Live отмечает, что акционисток в ходе перформанса не задержали.

Отметим, что похожая по форме и по содержанию акция прошла на углу Невского проспекта и Думской улицы в марте. Ее единственную участницу Евгению Исаеву задержали на месте событий, а впоследствии не только оштрафовали на 45 тысяч, но и отправили в спецприемник на восемь суток.

фото: SOTA / Telegram