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Новости 16:52

Член ЛДПР Шерин призвал к серьезным изменениям в партии

фото ЗакС политика Член ЛДПР Шерин призвал к серьезным изменениям в партии

Бывший депутат Госдумы и член ЛДПР Александр Шерин, проигравший в борьбе за пост нового руководителя партии, выступил с заявлением относительно будущего этой политической организации. Из поста Шерина в его Telegram-канале следует то, что обновленная партийная верхушка его не устраивает.

"Партия ЛДПР тоже неоднородна, и я ни в коем случае не объявлял войны своей родной партии, но провести точечную депедеризацию крайне необходимо. Только тогда мы сможем рассчитывать на дальнейший успех партии во благо России, нашей армии и простого народа", - написал он.

В своих пояснениях изданию Sota Шерин уточнил, что "есть люди по половым наклонностям, а есть люди по поступкам".

Напомним, что основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который был депутатом всех созывов Госдумы, умер в апреле, не дожив трех недель до 76-летия. Прощание с политиком посетил президент Владимир Путин. Причиной проблем со здоровьем Жириновского называли коронавирусную инфекцию. Его преемником во главе партии избрали депутата Леонида Слуцкого.

фото: ЛДПР / ВКонтакте


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