Суд посчитал телеканал "Дождь"* виновным в распространении фейков о потерях российской армии на Украине

Тверской суд Москвы решил, что телеканал "Дождь"* распространял недостоверную информацию о потерях российской армии и жертвах среди мирных жителей в ходе спецоперации на Украине, сообщило 30 мая ТАСС. Агентство сослалось на судебное решение по иску о блокировке телеканала.

В тексте решения говорится, что "Дождь"* "целенаправленно и систематически" распространял недостоверную информацию "относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее формах, способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооруженных сил РФ, обстрелах и жертвах среди мирного населения, а также содержащие призывы к организации массовых (публичных) мероприятий на территории РФ".

Также суд посчитал, что материалы "Дождя"* формировали панические настроения у людей, создавали предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и содержали призывы к участию в незаконных массовых публичных мероприятиях.

Неделей ранее Тверской суд Москвы отказал "Дождю"* в рассмотрении иска, поданного против Генпрокуратуры из-за блокировки канала. Надзорное ведомство потребовало 1 марта заблокировать сайт СМИ, а спустя два дня телеканал прекратил свою работу.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента