ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:46

Роскомнадзор заблокировал sebeanus.online - "зеркало" издания "Бумага"

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал sebeanus.online - "зеркало" издания "Бумага"

Роскомнадзор заблокировал sebeanus.online – восьмое по счету зеркало петербургского издания "Бумага", рассказало 30 мая СМИ в своем Telegram-канале.

В ответ онлайн-издание создало новое зеркало сайта для продолжения работы.

Сайт "Бумаги" был заблокирован Роскомнадзором 12 марта по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля. В редакции СМИ заявили о намерении продолжать работу. С тех пор издание создает всё новые зеркала сайта, которые раз за разом блокируются РКН.

Сегодня же стало известно, что суд в Москве посчитал телеканал "Дождь"* виновным в "целенаправленном и систематическом" распространении фейков о потерях Вооруженных сил РФ и мирных жителей в ходе спецоперации на Украине, а заодно в "призывах к организации массовых (публичных) мероприятий на территории РФ".

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама