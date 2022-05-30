Роскомнадзор заблокировал sebeanus.online - "зеркало" издания "Бумага"

Роскомнадзор заблокировал sebeanus.online – восьмое по счету зеркало петербургского издания "Бумага", рассказало 30 мая СМИ в своем Telegram-канале.

В ответ онлайн-издание создало новое зеркало сайта для продолжения работы.

Сайт "Бумаги" был заблокирован Роскомнадзором 12 марта по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля. В редакции СМИ заявили о намерении продолжать работу. С тех пор издание создает всё новые зеркала сайта, которые раз за разом блокируются РКН.

Сегодня же стало известно, что суд в Москве посчитал телеканал "Дождь"* виновным в "целенаправленном и систематическом" распространении фейков о потерях Вооруженных сил РФ и мирных жителей в ходе спецоперации на Украине, а заодно в "призывах к организации массовых (публичных) мероприятий на территории РФ".

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента