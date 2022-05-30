ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:33

Суд в Петербурге отменил штраф журналистке Самусик, задержанной на акции против QR-кодов

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отменил штраф журналистке Самусик, задержанной на акции против QR-кодов

Московский суд Петербурга отменил штраф журналистке издания SOTa Веронике Самусик, задержанной 23 февраля на акции сторонников неформального лидера QR-сопротивления Коновалова, и отправил ее дело на новое рассмотрение, сообщил 30 мая проект "ОВД-Инфо"*.

Самусик оказалась в числе семи задержанных на автозаправке Shell на юге Петербурга, где противники QR-кодов проводили акцию в поддержку арестованного бизнесмена Александра Коновалова. В отделении полиции журналистку оштрафовали за курение в неположенном месте (ст. 6.24 КоАП). При этом ей не разъяснили порядок обжалования и не позволили представить доказательства, уточняет "ОВД-Инфо"*.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных организаций - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама