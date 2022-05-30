Суд в Петербурге отменил штраф журналистке Самусик, задержанной на акции против QR-кодов

Московский суд Петербурга отменил штраф журналистке издания SOTa Веронике Самусик, задержанной 23 февраля на акции сторонников неформального лидера QR-сопротивления Коновалова, и отправил ее дело на новое рассмотрение, сообщил 30 мая проект "ОВД-Инфо"*.

Самусик оказалась в числе семи задержанных на автозаправке Shell на юге Петербурга, где противники QR-кодов проводили акцию в поддержку арестованного бизнесмена Александра Коновалова. В отделении полиции журналистку оштрафовали за курение в неположенном месте (ст. 6.24 КоАП). При этом ей не разъяснили порядок обжалования и не позволили представить доказательства, уточняет "ОВД-Инфо"*.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных организаций - иноагентов