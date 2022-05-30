Петербургского журналиста Иванова избили неизвестные

Сотрудника пресс-службы петербургского отделения партии "Яблоко" и корреспондента Sota Петра Иванова вечером 30 мая избили у подъезда его дома.

"Я шел домой с продуктами. Они стояли около моего дома. Развернулись, [избили] меня, сфоткали, спросили: "Будешь еще [ерунду] творить?" И убежали", - рассказал Иванов.

В "Яблоке" ЗАКС.Ру заявили о намерении обратиться к начальнику ГУВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину с требованием взять под личный контроль расследование этого преступления.

- Совершенно очевидно, что это связано с политической и профессиональной деятельностью Иванова. Тут двух мнений быть не может, - сказал зампред партии, депутат ЗакСа Борис Вишневский.

За несколько часов до нападения Иванов присутствовал в Василеостровском районном суде, где продлевали арест художнице Александре Скочиленко.

Фото: Петр Иванов