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Новости 30 мая, 23:02

Петербургского журналиста Иванова избили неизвестные

фото ЗакС политика Петербургского журналиста Иванова избили неизвестные

Сотрудника пресс-службы петербургского отделения партии "Яблоко" и корреспондента Sota Петра Иванова вечером 30 мая избили у подъезда его дома. 

"Я шел домой с продуктами. Они стояли около моего дома. Развернулись, [избили] меня, сфоткали, спросили: "Будешь еще [ерунду] творить?" И убежали", - рассказал Иванов.

В "Яблоке" ЗАКС.Ру заявили о намерении обратиться к начальнику ГУВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину с требованием взять под личный контроль расследование этого преступления.

- Совершенно очевидно, что это связано с политической и профессиональной деятельностью Иванова. Тут двух мнений быть не может, - сказал зампред партии, депутат ЗакСа Борис Вишневский.

За несколько часов до нападения Иванов присутствовал в Василеостровском районном суде, где продлевали арест художнице Александре Скочиленко.

ivanov.jpg (164 KB)Фото: Петр Иванов


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