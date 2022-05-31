Врачи диагностировали перелом носа у избитого журналиста Иванова

Врачи диагностировали закрытый перелом костей носа у избитого накануне вечером Петра Иванова — журналиста SOTA и сотрудника пресс-службы петербургского отделения партии "Яблоко". Об этом он сообщил ЗАКС.Ру 31 мая.

"Также есть многочисленные ушибы мягких тканей. Нападавшие били меня преимущественно по голове и по носу, ногами и руками", — рассказал Иванов в видеоролике, опубликованном SOTA. Издание также приводит слова неназванных соседей журналиста, согласно которым те заметили у подъезда неизвестных за два дня до нападения.

"Его два дня караулили у нашего подъезда. Три парня, одеты в камуфляжную одежду в балаклавах. Караулили его с 6 до 10 вечера", — сообщили очевидцы.

Напомним, Иванов был избит неизвестными возле своего дома накануне вечером. По словам журналиста, мужчины напали на него, а перед уходом сфотографировали и поинтересовались, будет ли он и впредь "[ерунду] творить"

Фото: SOTA