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Новости 17:18

"Ъ": В Петербурге возбудили уголовное дело по факту избиения журналиста Иванова

фото ЗакС политика "Ъ": В Петербурге возбудили уголовное дело по факту избиения журналиста Иванова

Петербургская полиция возбудила уголовное дело в связи с нападением на корреспондента сетевого издания Sota Петра Иванова, имевшим место у его дома накануне поздно вечером. Об этом со ссылкой на свой источник в региональном главке МВД сообщила петербургская редакция "Коммерсанта". Дело завели по п. "а", "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в связи с выполнением потерпевшим общественного долга).

Напомним, что неизвестные, подкараулившие Иванова, били его руками и ногами, что привело к закрытому перелому носа. Во время нападения они спросили у журналиста, будет ли он еще "творить [ерунду]", после чего скрылись. На месте происшествия корреспондент нашел бутылку с жидкостью, похожей на зеленку. Соседи Иванова рассказали, что нападавших видели у подъезда за два вечера до происшествия.

В правоохранительные органы по факту инцидента накануне пообещал обратиться депутат-"яблочник" Борис Вишневский, в пресс-службе партии которого работает Иванов.


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