Начальника ГУ МВД по Петербургу попросили взять под личный контроль расследование нападения на журналиста Иванова

Глава Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Андрей Радин обратился к начальнику ГУ МВД по Петербургу Роману Плугину с просьбой взять под личный контроль расследование нападения на корреспондента SOTA Петра Иванова. Снимок документа выложил 31 мая Telegram-канал "СаМИ".

"Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти полагает, что нападение на Петра Иванова связано с его профессиональной деятельностью и публикацией на портале SOTA ряда журналистских расследований", — говорится в обращении к Плугину.

Сегодня же полиция Петербурга возбудила по факту нападения на Иванова уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в связи с выполнением потерпевшим общественного долга (п. "а", "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Нападение на Иванова произошло вечером 30 мая неподалеку от его дома. Двое мужчин избили журналиста, после чего сфотографировали и поинтересовались, станет ли тот впредь "[ерунду] творить". Позже медики диагностировали у избитого закрытый перелом носа вкупе с ушибами мягких тканей. На месте происшествия осталась бутылка с похожей на зеленку жидкостью — предположительно, напавшие могли изначально намереваться облить журналиста.

Фото: SOTA