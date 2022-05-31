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Новости 19:07

Начальника ГУ МВД по Петербургу попросили взять под личный контроль расследование нападения на журналиста Иванова

фото ЗакС политика Начальника ГУ МВД по Петербургу попросили взять под личный контроль расследование нападения на журналиста Иванова

Глава Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Андрей Радин обратился к начальнику ГУ МВД по Петербургу Роману Плугину с просьбой взять под личный контроль расследование нападения на корреспондента SOTA Петра Иванова. Снимок документа выложил 31 мая Telegram-канал "СаМИ".

"Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти полагает, что нападение на Петра Иванова связано с его профессиональной деятельностью и публикацией на портале SOTA ряда журналистских расследований", — говорится в обращении к Плугину.

Сегодня же полиция Петербурга возбудила по факту нападения на Иванова уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в связи с выполнением потерпевшим общественного долга (п. "а", "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Нападение на Иванова произошло вечером 30 мая неподалеку от его дома. Двое мужчин избили журналиста, после чего сфотографировали и поинтересовались, станет ли тот впредь "[ерунду] творить". Позже медики диагностировали у избитого закрытый перелом носа вкупе с ушибами мягких тканей. На месте происшествия осталась бутылка с похожей на зеленку жидкостью — предположительно, напавшие могли изначально намереваться облить журналиста.

Фото: SOTA


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