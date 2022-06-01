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Новости 13:51

Мосгорсуд утвердил Соболь* замену ограничения свободы на реальный срок в рамках "санитарного дела"

фото ЗакС политика Мосгорсуд утвердил Соболь* замену ограничения свободы на реальный срок в рамках "санитарного дела"

Городской суд Москвы утвердил соратнице Алексея Навального Любови Соболь* замену ограничения свободы на реальный срок в 6 месяцев в колонии в рамках "санитарного дела", пишет SOTA, ссылаясь на соответствующее заявление адвоката Владимира Воронина.

В середине апреля Симоновский суд Москвы заменил Соболь* ограничение свободы сроком на 1,5 года реальным сроком в колонии общего режима продолжительностью более пяти месяцев. Позже ФСИН попросила суд ужесточить ей приговор по делу о незаконном проникновении в жилище.

Сама оппозиционерка уже длительное время находится за пределами России.

*Любовь Соболь внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов


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