Столичному мундепу Горинову на полгода продлили арест по делу о фейках про армию

В Москве 1 июня прошло заседание Мещанского суда, на котором должны были начать рассматривать уголовное дело против депутата МО "Красносельский" Алексея Горинова, обвиняемого в распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК). В результате само слушание по делу перенесли на 21 июня, а срок пребывания в СИЗО Горинову продлили почти на полгода - до 19 ноября, сообщило сетевое издание Sota.

У здания суда собрались десятки граждан, недовольных преследованием мундепа. Один из них держал в руках плакат, что привело к задержанию.

Напомним, что 61-летний Горинов, по версии следствия, распространил фейки о Вооруженных силах в своем пацифистском выступлении на заседании муниципального совета в марте. По делу в качестве обвиняемой также проходит коллега Горинова по муниципалитету Елена Котеночкина, ранее эмигрировавшая и заочно арестованная, и действующий депутат "Красносельского" Илья Яшин. Последний фигурирует в деле как свидетель.