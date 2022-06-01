ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:56

Столичному мундепу Горинову на полгода продлили арест по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Столичному мундепу Горинову на полгода продлили арест по делу о фейках про армию

В Москве 1 июня прошло заседание Мещанского суда, на котором должны были начать рассматривать уголовное дело против депутата МО "Красносельский" Алексея Горинова, обвиняемого в распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК). В результате само слушание по делу перенесли на 21 июня, а срок пребывания в СИЗО Горинову продлили почти на полгода - до 19 ноября, сообщило сетевое издание Sota.

У здания суда собрались десятки граждан, недовольных преследованием мундепа. Один из них держал в руках плакат, что привело к задержанию.

Напомним, что 61-летний Горинов, по версии следствия, распространил фейки о Вооруженных силах в своем пацифистском выступлении на заседании муниципального совета в марте. По делу в качестве обвиняемой также проходит коллега Горинова по муниципалитету Елена Котеночкина, ранее эмигрировавшая и заочно арестованная, и действующий депутат "Красносельского" Илья Яшин. Последний фигурирует в деле как свидетель.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама