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Новости 17:24

Возле "Дома книги" пикетчику порвали пацифистский плакат

фото ЗакС политика Возле "Дома книги" пикетчику порвали пацифистский плакат

Петербуржец Александр Кудряшов, устроивший протестный пикет у входа в закрывшийся магазин "Дом книги", простоял с пацифистским плакатом меньше, чем планировал. Акции, которую осветило издание Sota, положил конец мужчина, зазывавший на экскурсии. Он потребовал, чтобы Кудряшов не создавал его организации проблемы и после отказа отобрал плакат и порвал его на несколько частей.

Кроме того, зазывала пригрозил вызовом полиции корреспондентке, заснявшей его поступок на камеру.

Отметим, что на прошлой неделе прохожий повредил протестный плакат другому петербуржцу. Когда демонстрант пришел в полицию пожаловаться на нападение, то административный протокол составили на него самого.

Фото: Дом Книги / ВКонтакте


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