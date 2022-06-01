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Новости 19:18

После перфоманса "Нам не отмыться от крови" московской активистке дали семь суток ареста

фото ЗакС политика После перфоманса "Нам не отмыться от крови" московской активистке дали семь суток ареста

Суд в Москве постановил отправить на семь суток в спецприемник столичную активистку Людмилу Анненкову, которая вместе с единомышленницей провела пацифистскую акцию у здания Министерства иностранных дел в минувшее воскресенье. Об этом пишет сетевое издание Sota. Перформансу, во время которого две девушки позировали в белых платьях, залитых красной краской, они дали название "Нам не отмыться от крови".

Примечательно, что суд дважды возвращал силовикам протокол о неповиновении полиции как некорректно составленный. Как указывает издание, парадокс в том, что девушка сама явилась в участок на "оформление" и вынуждена была провести в компании правоохранителей двое последних суток.


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