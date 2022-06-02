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Новости 9:28

В Москве проходят обыски у журналиста SOTA Якутова и активистки Ковалевич

фото ЗакС политика В Москве проходят обыски у журналиста SOTA Якутова и активистки Ковалевич

Столичные правоохранители пришли с обыском в комнату в общежитии МГУ, где проживает задержанный ещё накануне журналист SOTA Глеб Якутов, информирует издание. 

Позднее гражданская активистка Юлиаслава Ковалевич также сообщила о визите силовиков. Он успела рассказать, что, предположительно, её будут обыскивать по делу о телефонном терроризме (ст. 207 УК).

Также "ОВД-Инфо"* пишет, что в районе Солнево "по ориентировке ФСБ" задержали активиста Даниила Давыденко, с 7 утра он перестал выходить на связь. Его знакомые предположили, что речь также может идти о телефонном терроризме.

Якутов попался в руки правоохранителям вечером 1 июня, его доставили в отдел полиции "Академический", где составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Напомним, что последний раз в Петербурге по статье о лжеминировании прошли обыски 8 мая: силовики приходили к активистам "Весны".

*Минюст внёс правозащитный проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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