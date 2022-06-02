Силовики нагрянули с обыском к автору Telegram-канала "Протестный МГУ": его родителей увезли в СК

В Москве правоохранители пришли с обыском к автору Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрию Иванову, уведомил Telegram-канал "Avtozak LIVE" его знакомый.

Оперативные мероприятия проходили в московской квартире, где проживают родители активиста, их увезли на допрос в Следственный комитет.

Сам Иванов на обыске не присутствовал, так как отбывает 30 суток ареста.

"Avtozak LIVE" уточняет, что обыск проходил в рамках дела о телефонном терроризме (ст. 207 УК). При этом адвокат от "ОВД-Инфо"* Татьяна Окушко сообщает, что речь идёт о статье 207.3 УК о фейках про российскую армию.

Добавим, ранее 2 июня силовики приходили к журналисту Sota Глебу Якутову и активистке Юлиаславе Ковалевич. Последняя также говорила про ст. 207 УК.

*Минюст внёс правозащитный проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов