"Лениздат" получил протоколы о фейках из-за удаленного материала

Роскомнадзор составил административные протоколы о распространении фейков за опубликованную и вскоре удаленную статью на портале "Лениздат", рассказало онлайн-издание 2 июня. Сам материал был опубликован в первый день спецоперации на Украине, 24 февраля, и удален по требованию РКН спустя два дня.

Протоколы за распространение в СМИ "заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений", создавшей угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ), были составлены на главного редактора "Лениздата" Екатерину Сергейчеву и на юрлицо ООО "Медиа.С-Пб". По этой статье предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до полумиллиона — для юридических.

Статья, из-за которой были составлены протоколы, содержала реакцию СМИ и журналистов на начавшуюся спецоперацию. Среди героев публикации оказались главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, журналист Леонид Парфенов, телеведущий Иван Ургант, редакции "7х7" и "Медузы"*.

РКН посчитал, что материал содержит "недостоверную информацию о развязывании Российской Федерацией полномасштабных военных действий". Также недовольство ведомства вызвало использование неправильного, с точки зрения государства, термина для именования спецоперации.

Роскомнадзор потребовал удалить публикацию 26 февраля, что было исполнено. Тем не менее, спустя месяц началось административное расследование, указали в "Лениздате". Суд должен состояться в ближайшее время.

*Минюст внес издание "Медуза" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента