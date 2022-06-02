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Автор "Протестного МГУ" проходит подозреваемым по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Автор "Протестного МГУ" проходит подозреваемым по делу о фейках про армию

В Москве автор Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов стал подозреваемым по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию группой лиц по мотивам политической вражды (п. б, д, ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщило 2 июня "ОВД-Инфо"*.

Информацией о статусе Иванова поделился его адвокат. Сам подозреваемый был доставлен в четверг днем в Следственный комитет из спецприемника, где отбывал административный арест по статье о повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Утром силовики пришли с обыском в московскую квартиру, где живут родители активиста. Родственников Иванова позже увезли на допрос в СК.

Кроме того, обыски состоялись журналиста Sota Глеба Якутова в его комнате в общежитии МГУ и в жилье активистки Юлиаславы Ковалевич. Помимо этого, утром на улице был задержан активист Даниил Давыденко. Все они проходят по делу о фейках свидетелями, пишет "ОВД-Инфо"*.

*Минюст внёс правозащитный проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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