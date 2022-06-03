ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:19

Смольному предложили восстанавливать Мариуполь с помощью петербургских стройматериалов

фото ЗакС политика Смольному предложили восстанавливать Мариуполь с помощью петербургских стройматериалов

Предприниматели Петербурга просят использовать при восстановлении Мариуполя петербургские строительные материалы, заявил генеральный директор компании "Грейс", производящей эти материалы, Кирилл Бунчук.

Свою просьбу бизнесмен озвучил во время встречи предпринимательского сообщества с чиновниками Смольного и депутатами ЗакСа. Она состоялась в Мариинском дворце 3 июня.

— Это создаст дополнительные рабочие места и отчисления в бюджет города, — отметил Бунчук.

По его словам, петербургские предприниматели готовы оказать содействие в восстановлении не только Мариуполя, но и других городов ДНР и ЛНР.

Вице-губернатор Алексей Корабельников поблагодарил бизнесмена, заметив, что власти приветствуют "любые инициативы в этом направлении". Однако он отметил, что вопрос нужно как следует обдумать.

— Темы, которые вы понимаете, абсолютно правильны. Надо взвесить все за и против. Могут быть дополнительные проблемы. Может быть, с точки зрения ценообразования выгоднее покупать на месте, — предположил Корабельников.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов на днях прибыл в занятый российскими войсками Мариуполь и подписал с городом побратимские отношения, взяв на себя обязательство помочь в восстановлении региона.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама