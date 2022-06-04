"С уличной активностью все": Яшин исключил свое участие в пикетах

Московский политик, депутат МО "Красносельский" Илья Яшин в интервью изданию "Медуза"* очертил границы своей деятельности на ближайшее время. На то, чтобы выражать свой протест посредством манифестаций, он рассчитывать перестал: на вопрос о возможном выходе даже на одиночный пикет Яшин ответил отрицательно.

"Нет. Риск "дадинской статьи" — два протокола у меня уже есть. С уличной активностью — все. Такие попытки закатываются в асфальт", - пояснил оппозиционер.

Мундеп также отметил парадоксальный феномен: люди, призывающие Яшина уехать, одновременно нуждаются в его присутствии в стране. В частности, отмечает он, единомышленникам важно его посещение судов, на которых решается судьба фигурантов политических дел.

Отметим, что Яшина нынешней весной уже трижды оштрафовали по административной статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП), а его коллеги по муниципалитету "Красносельский" попали под уголовное преследование по делу о фейках об армии (ст. 207.3 УК). Депутата Алексея Горинова до ноября оставили в СИЗО, а главу округа Елену Котеночкину, успевшую эмигрировать, арестовали заочно.

*Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента