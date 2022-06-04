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Новости 17:38

"Роснефть" подала иск к журналу Forbes

фото ЗакС политика "Роснефть" подала иск к журналу Forbes

В картотеке Арбитражного суда Москвы появилась запись об иске, который госкомпания "Роснефть" подала к Forbes Media LLC, управляющей российской редакцией делового журнала Forbes. Заявление на сайте суда обнаружил ТАСС, которому пока ничего не известно о существе спора. Заявление, поданное 2 июня, пока не приняли к рассмотрению.

Отметим, что "Роснефть" в последние годы инициирует юридические споры с журналистами регулярно. Например, в прошлом году суд по ее иску обязал газету "Собеседник"  опровергнуть сведения, изложенные в расследовании об элитном горнолыжном курорте, который авторы материала связывали с фигурой российского президента. Засудить в том же 2021-м году сырьевая компания стремилась также "Дождь"*, "Эхо Москвы" и Bloomberg, которые распространили сведения о тратах "Роснефти" на строительство инфраструктуры в Арктике.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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