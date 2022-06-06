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Новости 13:54

Телеканал "Дождь"* заработает в Латвии

фото ЗакС политика Телеканал "Дождь"* заработает в Латвии

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ принял решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу "Дождь"*, сообщило 6 июня информагентство LETA со ссылкой на главу совета Иварса Аболиньша.

Предполагается, что "Дождь"* сможет начать вещание с 9 июня. Как уточнил Аболиньш, переговоры о трансляции телеканала из Латвии велись на протяжении последних трех месяцев.

"Дождь"* прекратил вещание в России с 3 марта. Гендиректор телеканала Наталья Синдеева связала тогда это решение с готовившимся к принятию Госдумой законом о фейках про армию. При этом она подчеркнула, что приостановка вещания носит сугубо временный характер.

В конце мая суд признал законной блокировку сайта телеканала, посчитав недостоверными публиковавшиеся там материалы о спецоперации.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: pixabay


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