Верховный суд отклонил жалобы двух россиянок, признанных СМИ-иноагентами

Верховный суд рассмотрел дела активистки Дарьи Апахончич* и журналистки Людмилы Савицкой**, которые обжаловали присвоение им статуса СМИ-иноагента. Как сообщает в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, жалобы отклонили, отказавшись рассматривать их в судебном порядке. Теперь заявительницы намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Отметим, что Апахончич* и Савицкая** были в числе первых россиян, которых включили в реестр СМИ-иноагентов в персональном качестве. Это случилось в конце 2020 года.

*Минюст внес Дарью Апахончич в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Людмилу Савицкую в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента