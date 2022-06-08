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Новости 15:20

Верховный суд отклонил жалобы двух россиянок, признанных СМИ-иноагентами

фото ЗакС политика Верховный суд отклонил жалобы двух россиянок, признанных СМИ-иноагентами

Верховный суд рассмотрел дела активистки Дарьи Апахончич* и журналистки Людмилы Савицкой**, которые обжаловали присвоение им статуса СМИ-иноагента. Как сообщает в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, жалобы отклонили, отказавшись рассматривать их в судебном порядке. Теперь заявительницы намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Отметим, что Апахончич* и Савицкая** были в числе первых россиян, которых включили в реестр СМИ-иноагентов в персональном качестве. Это случилось в конце 2020 года.

*Минюст внес Дарью Апахончич в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Людмилу Савицкую в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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