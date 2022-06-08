Суд продлил содержание Владимира Кара-Мурзы* в СИЗО до 12 августа

Суд в Москве счёл, что политику Владимиру Кара-Мурзе* следует провести в СИЗО ещё ближайшие два месяца: мера пресечения продлена до 12 августа, информирует SOTA.

Политика, придерживающегося оппозиционных взглядов, преследуют по уголовной статье о распространении фейков о действиях Вооружённых сил РФ (207.3 УК).

Поводом для возбуждения дела стало мартовское выступление Кара-Мурзы* перед Палатой представителей американского штата Аризона, которое было посвящено "специальной военной операции", которую Россия ведёт на Украине.

Примечательно, что Кара-Мурзу* отправили в СИЗО в то время, когда он отбывал административный арест: 11 апреля ему дали ему 15 суток по статье о неповиновении полиции.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента