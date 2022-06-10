Роспотребнадзор не станет проверять столовую ЗакСа после жалобы кандидата в Молодежный парламент

Оснований для проверки столовой Мариинского дворца в Роспотребнадзоре не нашли, говорится в ответе ведомства на заявление участника конкурсного отбора в Молодежный парламент Петра Иванова. Молодой человек и еще порядка 20 ребят жаловались на симптомы пищевого отравления во время второго тура. Текст письма опубликовала SOTA 10 июня.

В Роспотребнадзоре рассказали, что запросили информацию у медучреждений. Выяснилось, что случаев острой кишечной инфекции среди работников Законодательного собрания или участников конкурсного отбора зафиксировать не удалось.

В конце мая после прохождения деловой игры в Заксобрании два десятка молодых людей слегли с признаками пищевого отравления. Многие из них жаловались на недомогание, тошноту и рвоту. Они предполагали, что плохое самочувствие могло быть связано с обедом в местной столовой.

Напомним, сейчас продолжается финальный отбор кандидатов в Молодежный парламент, который должен стать новым совещательным органом при Заксобрании. В него войдут 50 молодых людей. Треть из них будут назначены политическими партиями, представленными в городском парламенте. Остальных выберут с помощью онлайн-голосования. Из-за кибератаки на сайт ЗакСа организаторы отбора были вынуждены продлить "выборы" до 13 июня.

Константин Леньков