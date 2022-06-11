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Новости 15:37

В Петербурге у Медного всадника пикетчик вспомнил о Путине, Петре I и Украине

фото ЗакС политика В Петербурге у Медного всадника пикетчик вспомнил о Путине, Петре I и Украине

Петербуржец вышел с пацифистским одиночным пикетом к Медному всаднику, информирует SOTA у себя в Telegram-канале.

В руках мужчина держал плакат, на котором проводилась параллель между Владимиром Путиным и императором Петром I. Также на постере пикетчик вспомнил про ситуацию на Украине.

Обновлено в 17:00. Мужчину в итоге задержали, после чего увезли в отдел полиции №1. Его интересы будет представлять адвокат Никита Сорокин, пишет "ОВД-Инфо"*.

Напомним, что не так давно Путин выступал на встрече с молодыми предпринимателями, в ходе которой он, среди прочего, заявил, что современная российская власть возвращает и укрепляет свои территории так же, как в своё время поступал Петр I с западными землями.

Позднее во время брифинга у кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова поинтересовались, собирается ли президент "закрыть окно в Европу". На это чиновник ответил, что "никто ничего закрывать не планирует".

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов 


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