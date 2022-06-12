В Москве с использованием системы распознавания лиц задерживают журналистов

Полицейские в Москве 12 июня задерживают прохожих и пассажиров общественного транспорта, используя систему распознавания лиц. Об этом пишет издание Sota, чьего петербургского корреспондента Петра Иванова задержали в середине дня на станции метро "Белорусская".

Утром сообщалось об аналогичной технологии задержания журналиста Евгения Куракина, которого отпустили после предъявления редакционного задания и пресс-карты. По одной из версий, столичные силовики проводят профилактические мероприятия перед потенциальными уличными акциями по случая Дня России.

Отметим, что Петр Иванов стал главным героем происшествия, имевшего место около его петербургского дома в конце мая. Неизвестные подкараулили журналиста у парадной и избили, вследствие чего у него диагностировали перелом носа. По факту инцидента возбудили уголовное дело.