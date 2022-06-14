ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах не соответствующим правам человека

Европейский суд по правам человека признал российский закон об иноагентах противоречащим Европейской конвенции о правах человека, рассказал 14 июня в своем Telegram-канале руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Европейский суд установил нарушение свободы ассоциаций. Применение понятия "иностранный агент" признано необоснованным. Организациям присуждена денежная компенсация в размере 10 000 евро каждой", — написал юрист.

Как уточнил Чиков, с иском в ЕСПЧ обратились 73 российских некоммерческих организаций, одной из которых стала "Агора". При этом юристы группы представляли в суде еще более 20 НКО.

"После коммуникации первой группы жалоб в 2017 году организации представили единую позицию в ответ на возражения властей РФ. К сожалению, ожидание оказалось слишком долгим, более половины из организаций-заявителей были ликвидированы, а законодательство об иностранных агентах распространилось и на граждан", — отметил Чиков.

По словам юриста, решение станет окончательным спустя три месяца, если не будет обжаловано до той поры. Также он выразил мнение, что "все окончательные решения ЕСПЧ обязательны для государств-ответчиков, у них нет права выбирать, какие исполнять, а какие — нет".

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Кроме того, на прошлой неделе Верховный суд отклонил жалобы активистки Дарьи Апахончич* и журналистки Людмилы Савицкой** на внесение их в перечень СМИ-иноагентов.

*Минюст внес Дарью Апахончич в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Людмилу Савицкую в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента