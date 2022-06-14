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Новости 12:22

ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах не соответствующим правам человека

фото ЗакС политика ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах не соответствующим правам человека

Европейский суд по правам человека признал российский закон об иноагентах противоречащим Европейской конвенции о правах человека, рассказал 14 июня в своем Telegram-канале руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Европейский суд установил нарушение свободы ассоциаций. Применение понятия "иностранный агент" признано необоснованным. Организациям присуждена денежная компенсация в размере 10 000 евро каждой", — написал юрист.

Как уточнил Чиков, с иском в ЕСПЧ обратились 73 российских некоммерческих организаций, одной из которых стала "Агора". При этом юристы группы представляли в суде еще более 20 НКО.

"После коммуникации первой группы жалоб в 2017 году организации представили единую позицию в ответ на возражения властей РФ. К сожалению, ожидание оказалось слишком долгим, более половины из организаций-заявителей были ликвидированы, а законодательство об иностранных агентах распространилось и на граждан", — отметил Чиков.

По словам юриста, решение станет окончательным спустя три месяца, если не будет обжаловано до той поры. Также он выразил мнение, что "все окончательные решения ЕСПЧ обязательны для государств-ответчиков, у них нет права выбирать, какие исполнять, а какие — нет".

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Кроме того, на прошлой неделе Верховный суд отклонил жалобы активистки Дарьи Апахончич* и журналистки Людмилы Савицкой** на внесение их в перечень СМИ-иноагентов.

*Минюст внес Дарью Апахончич в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Людмилу Савицкую в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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