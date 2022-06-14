"Хроники": Элита Петербурга скупала участки в Курортном районе по заниженным ценам

Чиновники, депутаты и деятели культуры Петербурга арендовали государственную землю в Курортном районе для последующего выкупа, следует из совместного расследования издания "Хроники", "Новой газеты в Европе" и центра "Досье".

Управляет хозяйством в этой части города основанное в 1997 году государственное унитарное предприятие "Пригородное". Дачи, находившиеся в собственности Петербурга, предназначались для льготников. Но половину фонда разрешили сдавать с коммерческой целью всем желающим, для привлечения прибыли в бюджет. При этом прокуратура в рамках проверки обнаружила, что "на период 2015-2016 гг. гражданам по договорным ценам предоставлено 914 отдельных дач, а гражданам льготных категорий только 4".

Расследователи установили, что изначально будущий владелец мог арендовать понравившийся участок, а затем его выставляли на продажу с обременением в виде аренды и покупал его, как правило, сам арендатор. Позже продавать начали не участки, а сами арендованные дачные домики, пишут "Хроники". Новые хозяева по закону получали право приватизировать землю вокруг построек.

Некоторые собственники пытаются продать только что приватизированную недвижимость. Так, "Хроники" утверждают, что супруга "политического" вице-губернатора Максима Мейксина Татьяна в 2020 году якобы выкупила в поселке Солнечное две дачи за 7,47 млн рублей, а через год выставила их на продажу за 41 млн рублей.

Среди арендаторов и собственников бывших госдач Курортного района издание называет председателя Зеленогорского районного суда Маргариту Никитину, супругу ректора СПбГУ Николая Кропачева Наталья Шатихина, священников, руководителей государственных СМИ, бывших председателей Горизбиркома и так далее.

В начале июня результаты аудита ГУП "Пригородное" опубликовала Контрольно-счетная палата Петербурга. Ее сотрудники, в частности, выявили выстроенную систему "действий заинтересованных лиц", направленную "на вывод из государственной собственности объектов государственного дачного фонда и, впоследствии, дорогостоящих земельных участков под ними по значительно заниженным ценам (от 27 % до 72 %)". При этом использовался механизм фиктивного обременения в виде "долгосрочных" договоров аренды с лицами, которые затем становились покупателями участков, заявили в КСП.

"Использование такого механизма привело к недополучению Предприятием доходов, что в свою очередь привело к причинению ущерба бюджету Санкт-Петербурга в виде недополученной части прибыли, ежегодно перечисляемой ГУП "Пригородное" в бюджет Санкт-Петербурга", - отметили в КСП.

Сумму недополученной прибыли в справке не указали.

Ранее в Петербурге уже случались скандалы, связанные с арендой государственных дач. "Новая газета" рассказывала, как бывший спикер ЗакСа, а теперь депутат Госдумы Вячеслав Макаров арендовал сразу три дома в поселке Солнечный. Сам он позже назвал эти дачи "курятничками" и заверил журналистов, что отказался от них. Новыми арендаторами стали Андрей Бойцерук, Андрей Ищенко и Дмитрий Ганов, которые могут быть знакомы Макарову, заподозрила "Новая" , хотя сам он это отрицал. Впоследствии на месте "курятничков" построили коттедж и вспомогательные постройки, обнаружили "Хроники".

Фото: gov.spb.ru