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Новости 14:58

В Подмосковье задержали подозреваемого в поджоге автомобиля с Z-символикой

фото ЗакС политика В Подмосковье задержали подозреваемого в поджоге автомобиля с Z-символикой

В Подмосковье правоохранители задержали мужчину, который заподозрен в поджоге автомобиля, на котором была размещена Z-символика, пишет Telegram-канал "Avtozak LIVE".

По версии силовиков, составивших в отношении задержанного протокол, на машине демонстрировалась "символика в поддержку военной спецоперации Вооруженных сил России".

Ущерб от поджога, как ранее писала "Новая газета. Европа", составил полмиллиона рублей.

54-летнего подозреваемого задерживали силами полиции, Центра "Э" и Росгвардии. Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.


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